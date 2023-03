Půjde Trump do vězení? Dvacet otázek a odpovědí první obžaloby prezidenta v historii USA

Přinášíme základní otázky a odpovědi, které historicky významnou obžalobu bývalého amerického prezidenta provázejí.

1. Co Trumpovi hrozí?

2. Půjde do vězení?

3. Za co přesně je stíhaný?

4. Peníze pornoherečce Stormy Daniels vyplatil sám Trump?

5. Jak to všechno začalo?

6. Proč to na Trumpa jeho právník všechno řekl?

7. Přece nemůžou exprezidenta odsoudit za takovou maličkost!

8. Jak bude vypadat proces, zůstane Trump na svobodě?

9. Může soudce poslat Trumpa do vazby?

10. Kdyby na něj vazba uvalena byla, mohl by se jí vyhnout kaucí?

11. Jak dlouho to celé může trvat?

12. Může být znovu prezidentem?

13. Bude kandidovat?

14. Byl už někdy nějaký americký (ex)prezident z něčeho obžalovaný?

15. Hrozí Trumpovi další obvinění?

16. Co kdyby Trumpa zvolili prezidentem a soud pořád běžel? Bude mít imunitu?

17. Co na to republikáni?

18. Jak reaguje Trump?

19. Je to politický boj?

20. Co říkají Trumpovi fanoušci?