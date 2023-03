Nerudová se sešla s Pavlem. Bude mu externě radit

Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se stane externí poradkyní prezidenta Petra Pavla. Oznámila to po jejich dnešním jednání na Hradě. Zaměří se na důchodovou reformu, daně a témata mladé generace. Nerudová nevyloučila kandidaturu do Evropského parlamentu, vstupovat do politických stran se ale nechystá.