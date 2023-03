Experti kritizují nápad Zwyrtek Hamplové na samostatné romské třídy. Ta by nakonec oddělila jen prvňáky

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ve vystoupení v horní komoře Parlamentu označila společné vzdělávání romských a neromských žáků za nerealizovatelnou myšlenku. Prohlásila, že by rovné šance do budoucna naopak zajistily samostatné třídy pro romské děti. Po vlně kritiky Hamplová Deníku N řekla, že její odpůrci vytrhli výrok z kontextu a že by byla pouze pro oddělené první třídy. Odborníci to odmítají, podle nich je naopak potřeba s integrací začít co nejdříve.

Zwyrtek Hamplová se k segregaci ve školách vyjádřila v senátní debatě o rozšíření pravomocí ombudsmana. Většinu svého vystoupení věnovala kritice údajné diskriminace neočkovaných během pandemie covidu-19. V závěru ale prohlásila, že společné vzdělávání romských a neromských dětí považuje za nerealizovatelné.

„Musí být společně děti všechny. Romské, české a tak dál. Krásná myšlenka. V reálu nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum,“ prohlásila Zwyrtek Hamplová.

Jako řešení navrhla samostatné třídy pro romské školáky. „Možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, vybudujeme jim ty rovné šance do budoucna. Není to diskriminace, je to naopak prostě úplně rozumný krok,“ řekla senátorka.

Její výrok rozpoutal silnou kritiku. Oddělené třídy a školy totiž podle odborníků naopak připravují romské děti o rovné příležitosti a prohlubují diskriminaci.

„Já to zásadně odmítám. Praxe tam, kde se zapojování dětí daří, ukazuje, že to má oboustranně pozitivní efekt. Není to jednoduché, ale tam, kde to funguje, jednoznačně přicházejí výhody,“ řekl Deníku N ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Česko za segregaci romských dětí kritizují odborníci, lidskoprávní organizace i mezinárodní instituce. Před několika týdny konstatovala Evropská komise proti rasismu a netoleranci, že Česko v integraci příliš nepokročilo.

„Úřady ve své politice učinily pokusy vymýtit segregaci romských dětí ve školách a vyčlenily určité finanční prostředky na vyřešení tohoto problému. To však zatím v praxi nevedlo k žádným zásadním změnám,“ napsala komise, která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy.

Podle Lucie Fukové, vládní zmocněnkyně pro otázky romské menšiny, hraničí výrok