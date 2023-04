Krize nás nebolí. Lidé chodí na Voyo častěji než na Netflix, říká šéf Novy

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete:

Proč Novu netrápí úbytek peněz z televizní reklamy?

Jak k restartu Voyo přispěl seriál Ordinace v růžové zahradě 2?

Proč Nova u svého streamingu sází na vlastní seriály určené pro náročnější publikum?

Proč jsou na Voyo k vidění i pořady České televize?

Jak Daniel Grunt hodnotí výkon Reye Korantenga v prezidentských předvolebních debatách?

Co znamená vaše jmenování do čela Novy? Dlouho jste vedl různé digitální projekty. Je to tedy signál, že digitál teď na Nově hraje prim a bude se rozvíjet hlavně vaše streamovací platforma Voyo?

Neřekl bych, že tím Nova chce zásadně přenést své priority směrem k digitálu. Souvisí to s tím, jak se za poslední tři roky akceleroval růst streamovacích služeb, který nastartoval covid. Lidé s nimi tráví nezanedbatelné množství času.

Nemůžeme ale tlačit jen digitál. Klasická televize nás pořád živí a nese nám velkou část příjmů. To by mělo platit následujících pět nebo sedm let. Růst digitálních služeb ale nelze pominout. V tomhle odvětví jsme chytili momentum, na kterém je dobré stavět.

Ve světě papírových médií klesají příjmy z reklamy. Je to obdobné také v případě televizí? Pak by dával příklon ke streamingu smysl.

Nepociťujeme, že by reklama v televizi klesala. Za poslední roky příjmy z ní Nově neustále rostou. Spíš jde o to, že streaming představuje další potenciál růstu. Loni měl český trh se streamingem velikost asi 3,5 miliardy korun. Za pět let by to mohl být třeba dvojnásobek. Jde o poměrně významný zdroj nových peněz, na které si chceme sáhnout.

Prima se loni pustila do zákazu přetáčení reklam na chytrých televizních přijímačích, aby o reklamní příjmy nepřicházela. Už předtím měla kampaň Nepřetáčej, kde lidi vyzývala, aby ji tak nepřiváděli o peníze z reklamy. Vy jste to neudělali. Proč?

Prima byla v trochu jiné situaci, protože je stoprocentně vyprodaná.

Co to znamená?

Množství inzertního prostoru, který může prodávat, je plně vyprodané. Současně vidí, že víc a víc lidí reklamní breaky přetáčí. V tomhle kontextu chápu, co Prima udělala.

Nás to ale netrápí, protože si držíme vyprodanost reklamního prostoru kolem 75 procent. Je to záměrná strategie, abychom vybalancovali divácký zážitek s reklamními příjmy. Čím máte delší a naplněnější reklamní breaky, tím jsou lidé otrávenější a nevydrží u sledování tolik času.

Zkrátka máte kratší reklamní přestávky, takže lidé tolik nepřetáčejí.

Přesně tak.

Zpátky k Voyo. Proč bylo pro Novu důležité před dvěma lety nakopnout tuhle platformu, která do té doby deset let skomírala? Mohli jste si přeci říct, že Netflix nebo HBO nemá cenu dohánět, protože stejně budou mít vždycky vyšší rozpočty, a vsadit na starší publikum, které je věrné klasickému pozemnímu vysílání.

Za poslední dva roky se ukázalo, že to smysl mělo. Nedávno jsme oznamovali, že Voyo má v Česku a na Slovensku přes půl milionu uživatelů. Na českém trhu jsme dvojkou za Netflixem a dál rosteme. To by před dvěma lety asi nikdo nečekal.

My nemůžeme jít čelem proti nadnárodním hráčům. Nemůžeme utrácet stovky milionů dolarů za jednu sérii nějakého seriálu. Naší cestou je zaměření na lokální obsah. To znamená, že chápeme zdejší diváky, místní tradice a dokážeme příběhy vyprávět tak, aby Čechům dávaly smysl. Náš obsah se přitom snažíme dělat formou, která je prémiová. Podívejte se, jak vypadají naše seriály jako Případ Roubal, Král Šumavy nebo Iveta. To jsou velké, téměř až filmově zpracované tituly, které nasazujeme speciálně pro Voyo.

Voyo v krizi roste rychleji než loni

Co ekonomická krize? Nebojíte se, že lidé začnou šetřit právě na předplatných podobných služeb, kterých neustále přibývá?

U Voya se toho úplně nebojím. Snažíme se fungovat jako doplněk k nadnárodním hráčům. Problém podle mě můžou mít zahraniční platformy jako Netflix, HBO, Disney nebo SkyShowtime. Lidé jsou zvyklí mezi nimi přeskakovat podle toho, jaký atraktivní obsah zrovna nabízí. Kdežto my jsme nejsilnější česká služba, kterou by lidé měnit nemuseli.

Když se dívám, jak dlouho s námi předplatitelé vydrží, je míra odchodovosti na úrovni globálního Netflixu. To je skvělý výsledek, protože Netflix má v oboru jedno z nejnižších čísel zrušených předplatných.

Je jasné, že když je krize, lidé omezují zbytné útraty. Chodí méně do kina, na koncerty nebo na sportovní utkání. Naše předplatné na měsíc ale vyjde na 159 korun. Za tuhle sumu dostane celá rodina obrovské množství zábavy.

Teď v jarní sezoně se konzumace Voyo blíží v rámci jednoho účtu čtrnácti hodinám týdně, což jsou dvě hodiny denně. Ukazuje to, že když lidé omezí volnočasové aktivity, mají více času, který chtějí nějak zaplnit. Vzpomeňme na období covidu. Tehdy také panovala nejistota, streamovací služby ale v Česku akcelerovaly.

Máme samozřejmě připravený i scénář, který počítá se zmenšováním poptávky. Pak můžeme uvedení plánovaného obsahu o něco zpozdit a počkat na lepší časy. Myslím ale, že to nebude potřeba.

Sledujeme nejen to, jak dlouho lidé na Voyo stráví, ale také, jak často se na něj vrací. Čím častěji danou platformu používáte, tím menší je riziko odchodu. Naše výzkumy přitom ukazují, že