Co se stane, když se hacker naštve na svou vládu? Unikly dokumenty odhalující ruskou taktiku kybernetické války

Tanky z 50. let minulého století, děla a vojáci v zákopech – to je jen jedna podoba ruské války. Tu druhou popisují „Vulkan files“ – tajné dokumenty odhalující taktiku ruské kyberválky proti Západu, které unikly z moskevských sejfů.

Jen několik dní po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se německé redakci Süddeutsche Zeitung ozval anonym. Prohlásil, že by novinářům rád předal dokumenty o špionských programech, které jsou rozpracovávány na zakázku pro ruské tajné služby. „Rozhodl jsem se vám to předat kvůli událostem na Ukrajině,” vysvětlil zdroj svou motivaci. „Lidé by měli vědět o nebezpečí, které jim hrozí.“

Nešlo o planý slib. Němečtí novináři (a po nich startup Paper Trail Media se sídlem v Mnichově) skutečně brzy od tohoto „naštvaného zdroje“ získali dokumenty – e-maily, rozpočty, projektové plány i smlouvy – o nepříliš známé IT firmě sídlící v Moskvě. S ujištěním, že za ní stojí GRU a FSB, tedy dvě nejmocnější ruské tajné služby, Hlavní správa rozvědky a Federální služba bezpečnosti.

Tak byl vynesen archiv Vulkanu – společnosti, která na objednávku od GRU a FSB zpracovává a vymýšlí programové zajištění ruských kybernetických útoků, spravuje továrnu na trolly, kteří rozsévají dezinformace po celé planetě a napomáhá Putinovu režimu izolovat ruský internet od „škodlivého západního vlivu“.

Ruský investigativní web Važnyje istorii spolu s novináři z Süddeutsche Zeitung, Guardianu, Washington Post i Paper Trail Media se do cenného archivu na několik měsíců ponořil – byly to tisíce stránek důkazů o tom, jak