Česko-slovenské slovo týdne: těhotná vs. ťarchavá

Pár slov o slově těhotná

Možná vám kdysi ve škole říkali, že jsou slova, která nejde stupňovat. Že těžko může být někdo mrtvější než mrtvý a že žena sotva může být trochu těhotná. Jenže jazyk je zázrak, kámo, zázrak – a každý z nás může být denně čaroděj.

Když večer vypiju patnáct piv, budu v noci mrtvější než Mrtvé moře, a když to budu dělat denně, budu vypadat těhotnější než mladé paní před Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Mně to samozřejmě nemusíte věřit, jsem čaroděj-amatér. Ale podobně kouzlí i zasloužilí mágové z Kanceláře Slovníku jazyka českého, když do heslářů svých úctyhodných děl zapisují od tlustého Příručního slovníku jazyka českého přes útlejší Slovník spisovného jazyka českého a ještě útlejší Slovník spisovné češtiny až po internetovou příručku slovo těhotná v mužském tvaru.

Ne že by to nešlo říct. Však jsme si to ukázali, říct se dá všechno. Jenže – nepřijde vám to legrační, když pak ve slovníku čtete: „těhotný adj. (o ženě) oplodnělý, mající v lůně plod“.

Přimlouval bych se tuhle tedy za to, aby se v novém slovníku, až jeho autoři dojdou po ť, trošku víc dalo na to, že přes všechny bouřlivé změny vzešlé na genderových polích a přes angažmá samotného Arnolda jsou přece jenom nejčastěji těhotné ženy.

Čech o slově ťarchavá

Ve větším a starším slovníku slovenštiny kupodivu tehotná byla v ženském rodě. V novějším je – snad po českém vzoru – mužský tehotný. Vůbec byly o to spory, jestli slovo tehotná není nějaký „čehúnismus” a jestli by nebylo lepší aspoň v odborné terminologii používat jiné pěkné slovo téhož významu: ťarchavá.

U lidu obecného to ale nakonec přesvědčivě tehotné nad ťarchavými vyhrály a odborníci asi dají přednost mezinárodně gravidním.

Já mám ale pro ťarchavost slabost. Ne z přirozené sympatie k tomu, co prohrálo, ale: na první dobrou tam je slyšet tu ťarchu, se kterou se samodruhá vláčí po schodech a tramvajemi. A věřím, že už kvůli tomu, jak je to slyšet, ji v električke, kde vědí, že ťarcha je tíže a břemeno, spíš pustí sednout než v šalině.

Tož můžete namítnout, že ve slově těhotná ta tíha také je. Ale schválně si to zkuste: Kdo ji tam slyší? To musíte pomalu do etymologického slovníku, přečtete a uslyšíte.

Na druhou stranu výlet to určitě nebude marný. Mimo jiné se tam také dozvíte, jak je někde hluboko s tíhou – a tedy těhotenstvím – spřízněná rovněž touha. A též tuhý (chichotá se vilně).

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine