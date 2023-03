Američané a Jihokorejci se přetahují o „korejského Elona Muska“. Ale trumfy drží Černá Hora, která ho polapila

Výbušný byl už čtyřicetimiliardový pád jeho kryptoměnové firmy Terraform Labs, ale teď se o jeho extradici přetahují jihokorejští a američtí žalobci. Komu bude vydán? Do Kwon na to čeká v městečku v Černé Hoře, ale k plážím tamní riviéry má daleko. Sedí za mřížemi ve vnitrozemí, poté co chtěl s falešným pasem odletět z letiště v Podgorici do Dubaje.