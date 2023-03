Pointa N: Hrozbou není umělá inteligence, ale nevědomost lidí. Technologický vývoj zastavit nejde

Čtvrteční dění shrnul a okomentoval Jan Úšela.

Pozastavme vývoj AI, volají Musk a spol.

„Měli bychom nechat stroje, aby zaplavily naše informační kanály propagandou a nepravdou? Měli bychom automatizovat všechna zaměstnání, včetně těch, která nám umožňují seberealizaci? Měli bychom vyvinout nelidské mozky, které by časem mohly být početnější a chytřejší než my?“ ptají se signatáři otevřeného dopisu Future of Life Institute (Institut pro budoucnost života), který podepsal Elon Musk, spoluzakladatel Applu Steve Wozniak nebo vědci a experti na umělou inteligenci (AI).

Iniciativa vyzývá „všechna výzkumná pracoviště AI, aby okamžitě alespoň na šest měsíců pozastavila strojové učení systémů umělé inteligence výkonnějších než GPT-4.0“. Pokud tak neučiní, „měly by vlády uvalit na tento výzkum moratorium“.

Jak ve svém článku píše kolega Petr Koubský, signatáři výzvy „nepředstavují ani většinu, ani průměrný vzorek lidí působících v oblasti umělé inteligence. Na většinu z nich by se hodilo označení ‚výstřední‘“. I tak ale iniciativa stojí za zamyšlení.

Je nepochybné, že umělá inteligence přinese zánik řady pracovních míst, i když díky ní nová zase vzniknou a můžeme čekat i růst blahobytu. Jsou tu ovšem i jiná rizika. Chatboti reagující k nerozeznání od lidí se mohou stát nástrojem hackerů či různých dalších podvodníků či dezinformátorů.

Umělá inteligence může zkrátka dále rozostřit naši představu o tom, co je pravda a co klam. Vzpomeňme jen na fotku papeže Františka v módní péřovce, která není dílem reality, nýbrž zdařilé obrazové AI.

Známé jsou také takzvané deepfakes – umělou inteligencí upravená videa, která celebritám a politikům vkládají do úst, co nikdy nepronesli. Co kdyby třeba deepfakeový prezident Biden vyhlásil Rusku jadernou válku, Moskva by se neobtěžovala ověřit si fakta a vypálila rakety na Spojené státy?

Zní to hrozivě. Volání po pozastavení vývoje AI přesto nedává smysl. V první řadě prostě proto, že ho nelze uskutečnit. Dovedete si představit, že by se všichni světoví experti na umělou inteligenci shodli na dobrovolném pracovním půstu? I kdyby si jejich tvůrčí pauzu chtěly vynutit státy, stejně by se vždycky našel někdo, kdo by se nepodvolil.

Umělá inteligence nyní lidem přináší směs fascinace a obav. Část veřejnosti může mít pocit, že když nezasáhneme teď, všemocná AI nám nakonec přeroste přes hlavu. Jenže s tou všemocností to není zase tak horké.

Takzvané velké jazykové modely (LLM), jako je nástroj ChatGPT, mohou lidem navozovat zdání bytosti s vlastním myšlením, nebo snad dokonce city. Opravdu jde ale pouze o zdání nás lidí, kteří máme tendenci k antropomorfizaci – tedy přisuzování lidských rysů čemukoliv, co není člověkem.

Umělá inteligence se rychle učí z ohromného množství dat. Pak je schopná v řádu sekund přelouskat skoro celý internet a poskytnout vám souvisle sepsanou a často i erudovanou odpověď. To ale vůbec neznamená, že ví, o čem mluví nebo píše. Fakticky funguje jako stroj, co umí nahradit třeba práci tisíců rešeršistů, kteří by přečetli tisíce knih a poskytli vám jejich výklad.

Kdyby knihy četli lidé, utvořili by si na ně nějaké názory či by vůči nim získali nějaké pocity, které by nejspíš dál rozvíjeli. Jenže AI takhle nefunguje. Co do ní nalijete, to vám vyplivne, aniž by nad tím dále dumala. Když ji nakrmíte jen knihami velebícími Hitlera, stane se přesvědčenou nacistkou. Po dávce děl o demokracii bude zase burcovat za ochranu základních svobod.

Tahle omezení si je třeba uvědomit. Umělé inteligenci zatím pořád chybí vědomí, které by z ní dělalo entitu podobnou člověku. Jednou se do této fáze může přece jen dostat, i když o tom velká část vědců pochybuje. Neznamená to však, že bychom neměli tuto technologii regulovat.

Musíme jí stanovit hranice, aby nám přinášela pokud možno nezkreslené závěry. A musíme být také schopní odhalovat, když nás bude chtít někdo za pomoci AI oklamat nebo s námi manipulovat. To všechno jsou velké a těžké úkoly. Může se klidně stát, že v dalších měsících a letech umělá inteligence přispěje k dalšímu babylonskému zmatení jazyků a chaosu ve společnosti.

Pokud na to ale dojde, nebude to vinou AI, nýbrž nás samotných. Musíme získat slušné ponětí o tom, co je umělá inteligence vůbec zač a jak funguje, aby nám byla dobrým sluhou, a ne zlým pánem. Jinak skončíme jako luddité – popletení angličtí dělníci, kteří začátkem průmyslové revoluce ničili stroje v domnění, že jim seberou práci.

Jednou větou

Naše témata

Zatykač na Putina usměrnil Si Ťin-pchinga. Myslím si, že po roce totální války se Západ obává Číny víc než Ruska. To už prohrálo a je zranitelné, což znamená, že hlavní problém je rozšiřování čínského vlivu na světové scéně. Logika je jednoduchá: pokud Čína chce, aby v čele Ruska stál Putin, pak je třeba Putina odstranit.

Co se vyřešilo zatykačem na Putina. A žebříček hysterických reakcí ruských „vlastenců“ (Ekaterina Kanakova)

„Vůbec nikdo to nechystá. Je to velmi složitá problematika. Vůbec se to neplánuje a není napsané ani písmenko. A v tomto volebním období ani nebude. Pustil jsem se jen do debaty, že to nyní není dobré. Napsal jsem, jak to funguje ve Francii a Německu – a to je všechno. Já o těch problémem přemýšlím, ale nic se nepíše a nechystá. Nemluvil jsem o tom s premiérem ani s poslanci. Je to jen moje odpověď na interpelaci.“

Nesměly by se třeba opisovat výslechy, nic ale nechystáme, vysvětluje Blažek svůj nápad se stíháním novinářů (Lukáš Prchal)

Nikdo, kdo o věci přemýšlí déle než minutu, nemůže nostalgicky vzpomínat na bolestný, byť produktivní chaos z doby před rokem 1929. Příliš málo politiků si však uvědomuje, že se nacházíme v opačném extrému; neustálé záchrany podkopávají kapitalismus. Vládní intervence zmírňují bolest krizí, ale časem snižují produktivitu, hospodářský růst a životní úroveň.

Financial Times: Nezastavitelné bujení státní pomoci podkopává kapitalismus

Zaujalo nás jinde

„V tomhle případě nejde být neutrální, buď jste pro, nebo proti válce, většina mých příbuzných je pro válku. Lidé mého věku se snaží to neřešit, snaží se dělat, že to neexistuje, že se to neděje. Rusové přistupují k politice jako k počasí: dnes je hezky, zítra je ošklivo, ale na počasí nic nezměníš, tak většina Rusů, i mladých, přemýšlí o válce a politice,“ vysvětluje Zack.

Redaktorka serveru iRozhlas.cz Kateřina Gruntová přináší portrét tří ruských youtuberů, kteří opustili zemi a postavili se proti invazi na Ukrajinu.

Výzkumníci z kyberbezpečnostní společnosti Nord Security v úterý oznámili, že na stránkách Komise našli odkazy, které propagovaly nelegální streamovací weby a služby vytvářející účty pro weby jako OnlyFans a herní platformy jako Fortnite, PlayStation a další. Novinář Laurens Cerulus z portálu Politico informuje o kyberbezpečnostním incidentu Evropské komise. Ten byl sice malý svým rozsahem a škodlivostí, podle expertů ale ukázal, jak se ochrana veřejných webů podceňuje.

Závěr je jasný: neokonzervativní vysvětlení neobstojí a v kontrafaktuálním světě s Gorem jako prezidentem by válka byla pravděpodobná. Ano, demokraté by zřejmě volili jinou formu komunikace na mezinárodním poli, zřejmě by se od samého začátku více snažili hrát na půdě OSN. Jenže nakonec by se zřejmě vydali cestou velmi podobnou té, kterou známe z naší verze dějin.

Politický geograf Jan Kofroň na webu Voxpot rozebírá knihu kanadského akademika Franka P. P. Harveyho. Ten soudí, že druhá válka v Zálivu by se odehrála i v případě, že by se americkým prezidentem stal demokrat Al Gore.

Výrok dne

„Jsem přesvědčen, že krásné ženy k železnici zcela jistě patří. Chceme touto soutěží lidem ještě více přiblížit a zatraktivnit nejenom naši Švestkovou dráhu, ale obecně celou železnici, která je budoucností dopravy a zasluhuje si to.“

Manažer železničního dopravce AŽD Adam Kalous vyplodil pár generických vět k propagaci prvního ročníku soutěže Miss Švestková dráha. Tak se jmenuje trať z Litoměřic do Mostu, kterou firma provozuje. Těžko ale říct, jestli díky soutěži krásy začnou lidé Švestkovou drahou víc jezdit.

Páteční tištěný Deník N

Křest knihy Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy

Deset let bylo dlouhých, ale kniha o tom, čeho všeho byl Miloš Zeman ve funkci prezidenta schopen, co jsme dopustili a co bychom ve vlastním zájmu neměli zapomenout, vychází krátce po jeho konci v úřadě. Při příležitosti jejího křtu pořádáme v úterý 4. dubna od 19.00 debatu v Knihovně Václava Havla. Hosty budou Jan Kudláček, autor knihy, Zdislava Pokorná, investigativní reportérka Deníku N, a Michael Žantovský, bývalý politik, diplomat a současný výkonný ředitel Knihovny Václava Havla. Moderovat ji bude redaktorka Deníku N Renata Kalenská.