Vývoj bojů (399. den): Příběh tří ruských pilotů, kteří chtěli za milion dolarů s letadly uletět na Ukrajinu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 29. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Před rokem schválil ukrajinský parlament neobvyklý zákon. Sliboval v něm ruským vojákům, kteří dezertují na Ukrajinu i s těžkou technikou, nemalou sumu peněz.

Když například ruští vojenští piloti Ukrajincům předají stíhačku či bombardér, dostanou milion dolarů; za helikoptéru půl milionu. Kromě toho jim a jejich rodinám zákon sliboval amnestii, novou identitu a pomoc s přesídlením v cizí zemi.

Navzdory štědré odměně se dosud neobjevil žádný případ, kdy by ruský pilot se svým strojem přeběhl na ukrajinskou stranu.

Americký novinář Michael Weiss z portálu Yahoo News napsal článek, podle kterého minimálně ve třech případech nebyli Ukrajinci příliš daleko od toho, aby se jim podařilo piloty přesvědčit. Tak to alespoň tvrdí ukrajinská verze – ta ruská říká, že Rusové o plánu od začátku věděli a hráli s Ukrajinci dvojí hru.

Novinář na tématu dělal týdny. Setkal se s ukrajinským dobrovolníkem, který dříve pracoval v IT sektoru a představil se jako Bohdan. Právě on a jeho skupina dobrovolníků ve spolupráci s ukrajinskou tajnou službou a se speciálními jednotkami během března až června 2022 komunikovali se třemi ruskými piloty.

Novináři poskytl zprávy, které si vyměnil s piloty, i snímky strojů, které mu poslali.

Bohdan říká, že tři piloty sám našel a kontaktoval. Nejstarším a nejzkušenějším byl Igor Tveritin (48). Tento pilot v minulosti létal na nadzvukovém strategickém bombardéru Tu-160, který může nést i jaderné zbraně. Jako pilot také sloužil v Sýrii.

Během války na Ukrajině létal už na bombardéru Tu-22M3 a patřil k pilotům, kteří bombardovali cíle v Mariupolu. Je možné, že byl i součástí možných válečných zločinů, protože zde Rusové zasáhli například porodnici či divadlo plné civilistů.

Hecatomb of Azov battalion in Mariupol, Russians use Tu-22 strategic bombers to drop the heaviest bombs at the Azovstal factory, the last bastion of Ukrainian soldiers in the city. #Russia, #Ukraine, #Russianarmy, #war, #RussianUkrainanWar #Donbas, #ArmUkraineNow, #WARINUKRAINE pic.twitter.com/ocfBrfIneL

— Terier (@Terier12Terier) May 6, 2022