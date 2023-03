Nesměly by se třeba opisovat výslechy, nic ale nechystáme, vysvětluje Blažek svůj nápad se stíháním novinářů

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přišel s nápadem, že by novináři mohli být stíháni za práci s neveřejnými informacemi z policejního vyšetřování. V rozhovoru s Deníkem N ministr vysvětluje, jak to myslel. Tvrdí, že nic není promyšlené a že v tomto volebním období podobnou změnu nechystá. Proti záměru se už postavil třeba prezident Petr Pavel.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak by mělo podle představ ministra spravedlnosti v budoucnu vypadat informování o probíhajících vyšetřováních?

Kdy by případně tyto změny mohly vejít v platnost?

Co si od toho slibuje a na koho by to přesně mířilo?

Proč o tom psal v odpovědi na interpelaci svému kolegovi Pavlu Bělobrádkovi?

Pane ministře, proč chcete stíhat novináře za to, že zveřejní informace z probíhajících kauz?

Co mám tomu poslanci odpovědět, když mi píše, že ta ochrana nefunguje? A nefunguje to. Napsal jsem mu, že ve Francii je to upravené tak a tak. A možná nastal čas bavit se o tom i u nás. To je vše.

Jak by to tedy mělo konkrétně vypadat?

Nic nechystáme. Právní úprava, která je nyní platná, ale evidentně nefunguje.

Pojďme se tedy bavit konkrétně. Kdyby byl ten váš nápad uvedený v platnost, o čem bychom jako novináři nesměli psát?

Mohli byste