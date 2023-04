Pro středočeskou obec může být větrná energie zlatým dolem. Nabídku na výstavbu nejvyšší elektrárny v Česku zatím odmítla

Takových míst v Česku moc není. Okolí obce Struhařov u Benešova patří mezi jednu z nejvýnosnějších lokalit pro výstavbu větrných elektráren. Navíc je jednou z mála potenciálních lokalit, kde vztyčení větrníků nebrání žádná významná překážka. Už delší dobu je proto cílem zájmu investorů. Nevyšel ani poslední pokus. Do budoucna by se to ale mohlo změnit.