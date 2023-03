Minulost vnímal podobně jako poezii, hledal v ní skryté smysly. Dějiny nás učí chápat přítomnost a připravit se na budoucnost

Do Bible se Milan Balabán (1929–2019) narodil, doma ho v ní vychovávali téměř od narození, už v šesti letech ji znal podle svých slov „skoro nazpaměť“. Otec, evangelický duchovní, každý večer jemu a dalším čtyřem sourozencům dělal seminář: sedl si k nim na postel a vyprávěl biblické příběhy. Následovaly diskuse, ve kterých se vše rozebíralo, třistapětašedesátkrát do roka. Otec prý látku podával tak, aby vzbuzovala otázky, co velké postavy Starého a Nového zákona od lidí vlastně chtějí – tedy jakým způsobem by je člověk měl následovat. Matka podle syna znala Bibli dokonce ještě lépe než otec.

Poklidné prostředí doma narušovala