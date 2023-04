Jak mluvit o smrti, když si chcete zacpat uši a běžet na opačnou stranu. Mávnutí černými křídly otevírá debatu

Marné pokusy záchranářů a pak ticho. Mrknutí. Světlo dopadající skrze červené závěsy. Táta stojící ve dveřích, svírající Bena a jeho malého brášku Prcka v objetí. A pak jde najednou všechno rychle: doktor, úmrtní list, kriminalista kladoucí otázky, pohřební služba. Jako by život běžel dál.

A do toho vzpomínky. Na její červeně namalovanou pusu, na její spontánní rozhodnutí, na její vztek, na její objetí. Jediné, na co si vzpomenout nedokáže, je, co bylo to poslední, co jí předchozí večer řekl. Hádali se kvůli neuklizenému pokojíčku – byla ale naštvaná, ještě když šel spát? Nemůže si vzpomenout.

„Všichni se dívají cenťák mimo tebe“

Život předtím a život potom. Ben bude mít události už navždycky rozdělené na dvě části. Zároveň se většina knihy odehrává teď, kdy se to stalo, kdy tomu ještě nemůže uvěřit – a pak už tomu věří. Kniha přibližuje týden bezprostředně po mámině smrti. Táta je v troskách, Ben se spolu s tetou Gerdou ujímá péče o šestiletého Prcka.

Ten se s událostí vypořádává svérázně –