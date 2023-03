Vláda si drží podporu díky ukřičenosti a humpoláctví parlamentní opozice, řekl Šmarda v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme:

Proč by se voliči měli vracet od ANO k ČSSD?

Zda voliči nespokojení s vládou vůbec stojí o nepopulistickou alternativu?

Proč Šmarda vystoupil na pódiu s politiky nedemokratických stran SPD a KSČM?

Proč ČSSD nestoupá rychleji?

Jak by sociální demokracie řešila důchody a inflaci?

Jak se chystá na následující volby?

Pozorně jsem poslouchal vaše vystoupení na odborářské demonstraci a snažil jsem se odhadnout, která část měla přesvědčit voliče, aby se vrátili od ANO k ČSSD.

Já trošku odmítám politiku brát tak, že jednou útočíme na ANO, podruhé na ODS, potřetí zas na někoho jiného.

Ale chcete ta procenta zpátky, nebo ne?

Chceme je získat tím, že budeme nabízet seriózní politiku. Je tady vláda, která nebojuje proti inflaci, není schopna zajistit, aby nerostly ceny základních potravin, a namísto toho, aby udělala některá odvážná řešení, jde tou nejsnazší cestou. Sahá do kapes lidí, kteří se nemohou bránit.

Ale to říkáte v podstatě to samé, co na té demonstraci říkal Andrej Babiš a ostatní opoziční politici.

Liší se to v tom, že hnutí ANO a SPD se tváří, že zajistit všechny služby, které má stát zajistit, je možné bez toho, aby stát měl zároveň příjmy. Jako kdyby bylo možné to neustále dělat na dluh.

Sociální demokraté vždycky na rovinu říkali, že všechno něco stojí, a vždycky přicházeli s naprosto konkrétními recepty, kde na potřebné sociální služby vzít.

Vy jste také řekl, že peníze na důchody jsou. Kde je vidíte?

Vidím je zejména v tom, že