Aréna N: Na akci ČSSD bych Babiše nezval, u odborů jsem byl host, říká Šmarda

Předseda ČSSD Michal Šmarda je přesvědčen, že se k sociální demokracii začínají vracet voliči, vzestup je ale podle něj velmi pomalý. Šmarda do Arény N přišel poté, co vystoupil na odborářské demonstraci společně s Andrejem Babišem (ANO), Radimem Fialou (SPD) a Kateřinou Konečnou (KSČM). Sám by je podle svých slov nepozval, respektuje ale prý rozhodnutí organizátorů.