Proč je v bohaté Americe zároveň tolik bídy? Bohatým to vyhovuje a těží z toho, tvrdí v nové knize slavný sociolog

Spojené státy patří do desítky nejbohatších zemí na světě. Ze všech vyspělých zemí ale mají také nejvíc lidí, kteří žijí pod hranicí bídy. „Vím, jak to změnit,“ tvrdí ve své nové knize sociolog Matthew Desmond.

Kdyby jedno procento Američanů s nejvyššími příjmy platilo daně tak, jak jim náleží, americký rozpočet by si každý rok připsal 175 miliard dolarů. To by vystačilo právě na vytažení všech, kdo žijí v chudobě, nad úroveň bídy.

„Bohatí by nemuseli platit ani o cent víc než to, co mají, jen by stačilo, aby se daním nevyhýbali. Dokázali bychom vymýtit bídu v USA. A otázka je, proč se to neděje, když na to máme,“ upozorňuje americký sociolog Matthew Desmond ve své nejnovější knize.

Jmenuje se Chudoba po americku (v orig. Poverty, by America) a Desmond je