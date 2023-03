Vývoj bojů (398. den): Ruské letectvo ničí Avdijivku. Našlo způsob, jak pomoct pozemním jednotkám

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z úterý 28. března. Situace na některých místech už může být jiná.

V čem je Avdijivka jiný případ než Bachmut a co s tím má společného ruské letectvo. Při pohledu na mapu je situace v Avdijivce a v přibližně dvojnásobně větším Bachmutu velmi podobná. Obě města ruské jednotky postupně obcházejí z jihu a ze severu s jasným cílem je obklíčit.

A close-up map of the approximate situation around the city of Avdiivka.

There have been no confirmed changes to control since the last update. pic.twitter.com/MT5oyNYogF

