Dnes proti nádržím, zítra proti důchodům. Demonstranti ve Francii přitvrzují a rozšiřují záběr

Nejen proti prodloužení věku odchodu do důchodu na 64 let, které prosadil prezident Macron, ale i z dalších důvodů se v poslední době ve Francii odehrávají tvrdé protesty. Na polích na západě Francie se s policisty střetli odpůrci stavby vodních nádrží, které mají zemi pomoct v obdobích sucha. Sami demonstranti přiznávají: dnes protestujeme proti nádržím, zítra proti důchodům. Existují obavy, aby nespokojenost v zemi nepřerostla do rozsáhlejších celospolečenských protestů jako za žlutých vest.