Studio N: Izrael na pokraji chaosu. Chystá se demontáž demokracie

Deset let bylo dlouhých, ale kniha o tom, čeho všeho byl Miloš Zeman ve funkci prezidenta schopen, co jsme dopustili a co bychom ve vlastním zájmu neměli zapomenout, vychází krátce po jeho konci v úřadě. Při příležitosti jejího křtu pořádáme v úterý 4. dubna od 19.00 debatu v Knihovně Václava Havla. Hosty budou Jan Kudláček, autor knihy, Zdislava Pokorná, investigativní reportérka Deníku N, a Michael Žantovský, bývalý politik, diplomat a současný výkonný ředitel Knihovny Václava Havla. Moderovat ji bude redaktorka Deníku N Renata Kalenská.