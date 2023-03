Co se vyřešilo zatykačem na Putina. A žebříček hysterických reakcí ruských „vlastenců“

„Chudáci zajíci,“ pomyslela jsem si sarkasticky, když jsem se dozvěděla, že Mezinárodní trestní tribunál zabil tři z nich jednou ranou:

1. Vydáním zatykače na Vladimira Putina položil Mezinárodní trestní tribunál věnec na hrob jeho pověsti. Pokud i předtím byl opovrhovaný a vnímaný jako prezident země, která plodí terorismus, nyní už je to oficiální. A přestaňme mluvit o imunitě hlavy státu, Putin se nikam mimo svůj bunkr nechystal. Maximum, co si může dovolit, je okružní jízda Ruskem v obrněném vlaku. Dokonce i Arménie slíbila, že ho při první příležitosti zatkne. Namítnete: „A co cesta do Mariupolu a na Krym?“ Moje úvaha je v podstatě jednoduchá – pokud se objeví zpráva, že Putin někam na skok odjel, buď to není Putin, nebo je to jen na skok, neboť mu přeskočilo.

2. Zatykač na Putina usměrnil Si Ťin-pchinga. Myslím si, že po roce totální války se Západ obává Číny víc než Ruska. To už prohrálo a je zranitelné, což znamená, že hlavní problém je rozšiřování čínského vlivu na světové scéně. Logika je jednoduchá: pokud Čína chce, aby v čele Ruska stál Putin, pak je třeba Putina odstranit. A zatykač přišel ve správný čas. Si v této situaci přiletěl do Moskvy, majetnicky se prošel Kremlem a