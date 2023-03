Benzin z vody a vzduchu jako záchrana spalovacích motorů? U nové technologie zůstávají velká bílá místa

O co jde?

Evropská unie se v rámci zeleného balíčku Fit for 55 snaží postupně snižovat emise oxidu uhličitého (CO 2 ), který do vzduchu vypouští vozy se spalovacími motory. Nyní platí, že jedno auto smí vypustit v průměru 95 gramů CO 2 na ujetý kilometr. Při překočení limitu platí vysoké pokuty automobilka, jejíž celková produkce se pod tuto hranici nevejde.

Mezi lety 2025 až 2029 se má zmíněná hranice proti současnému stavu snížit o 15 procent. Od roku 2030 musí emise klesnout o 55 procent a po roce 2035 by už nově prodávané vozy neměly vypouštět žádné zplodiny. To fakticky znamená zákaz prodeje nových aut jezdících na benzin a naftu. Vytlačit by je podle očekávání měly elektromobily či auta na vodík.

Regulace se týká výhradně nových vozů. Starší automobily se spalovacími vozy smí jezdit i po roce 2035. Navíc se počítá s řadou výjimek. Zelenou nadále budou mít například výrobci luxusních sportovních vozů s klasickým pohonem, které se vyrábí v malých sériích. U automobilek s roční produkcí mezi tisícem a deseti tisíci vozy má zákaz platit až po roce 2036, tedy rok po zbytku trhu. Producenti s menší výrobou pak vozidla se spalovacími motory budou moci prodávat i nadále.

Nejvíce ale bylo v posledních týdnech slyšet o výjimce na takzvaná e-paliva. I po roce 2035 bude možné prodávat nová auta se spalovacími motory, pokud je budou pohánět uměle vyrobený benzin či nafta. Evropská komise v rámci předložené regulace přislíbila, že návrh využití syntetických paliv dále rozpracuje.

Vedle toho platí, že v roce 2026 by Evropská komise měla vyhodnotit, zda jsou stanovené cíle splnitelné.

Co se nově dojednalo?

Na těchto pravidlech se Komise, členské státy a europoslanci dohodli už loni na podzim během českého předsednictví. Zbývaly už jen formality, aby nová regulace začala platit. V půlce února nařízení potvrdil Evropský parlament a následovat už měl jen podpis členských států.

Proti tomu se ale nečekaně postavili Němci, kteří předtím pro dohodu zvedli ruku. Hlavním propagátorem technologie e-paliv jsou v Německu vládní svobodní demokraté (FDP), kteří se rozhodli téma na unijní úrovni zvednout navzdory sporu, který to vyvolalo v tamní koalici. Svou roli sehrála i lobby ze strany automobilek, jako jsou Porsche či Ferrari.

Německý ministr dopravy Volker Wissing (FDP) chtěl na poslední chvíli prosadit vymahatelnější výjimku pro syntetická paliva. Zmíněný příslib ze strany Komise byl v návrhu nařízení umístěn v předmluvě, která ale podle Němců není právně závazná. Spolková republika, k níž se přidaly také Itálie, Rakousko nebo Česko, proto po unijní exekutivě požadovala