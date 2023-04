Když duchové babiček škrtí i ochraňují. Život Romů prostupují Bůh, rituály či magie

Sestry Dana Hrušková a Iveta Kokyová vyrůstaly ve třech světech. Mezi olašskými Romy z otcovy strany, slovenskými Romy z matčiny a také mezi Čechy. „Musely jsme přepínat v chování, ale braly jsme to automaticky a vůbec nám to nepřišlo zvláštní,“ vzpomíná Hrušková na dětství ve východočeských Hořicích.

Mnohé zvyky sice byly společné, celkově se však u otcových příbuzných dodržovala striktnější pravidla, včetně přísnějších trestů. „V olašské komunitě jste musel přesně vědět, co komu řeknete, jak se na koho podíváte, co je a co není vhodné,“ přibližuje Kokyová.

Ještě když byly malé, táta jim našel ženichy – u Olachů se totiž za nevěsty obvykle platí. Sestry se však této tradici vzepřely: Dana si našla gadža (tedy Neroma), Iveta se svým milým – slovenským Romem – utekla z domova.

Dávnou „vzpouru“ ale uhladil čas. Obě sestry si dnes svých kořenů velmi považují a jejich těsné sepětí s rodinou má různé projevy. Například skrze sny.

„My jsme měly strašně rády naši babičku z máminy strany a víme, že mě i ségru chrání. Vždycky když se mi o ní zdá sen, je to pro mě signál, že na mě něco venku čeká, že mi jde o život. Mám s tím zkušenost – pokaždé mě vezla záchranka. Takže teď si vždycky vezmu dovolenou, jsem v klidu doma, pouštím si filmy a je to v pohodě,“ líčí pětapadesátiletá Hrušková, která působí jako sociální pracovnice na pražském Černém Mostě.

Babička, ale ta druhá, olašská, figuruje i v zážitku její o čtyři roky mladší sestry. Když jí bylo asi třináct, otcova matka, v té době už zesnulá, ji jednou ve spánku