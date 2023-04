Hrad mi neumožnil prodloužit si nejvyšší prověrku. Mrzelo mě to, říká vlivný úředník Novák

Co se v rozhovoru například dočtete:

Zda Novákovi vadily praktiky, které na Hradě zavedli Mynář a Nejedlý.

Zda si myslí, že vyvíjel nátlak na své podřízené.

Co by dnes udělal jinak.

Jak si vysvětluje, že je považován za „šedou eminenci“ a vlivného úředníka.

Proč nechce na některé dotazy odpovídat.

Jak to bylo se skartováním tajné zprávy o výbuchu ve Vrběticích.

Na které otázky si nemůže vybavit odpověď.

Nebo kdo může za to, že už nemá nejvyšší bezpečnostní prověrku.

Setkáváme se jen pár dní poté, co jste se s novou vedoucí prezidentské kanceláře dohodl na odchodu z Hradu. Co budete nyní dělat?

Budu dlouhodobě v zahraničí, pak mám naplánovány další věci, ale protože je to soukromé, nebudu o tom mluvit.

Máte nějakou vizi, co dělat dál, konkrétní nabídku práce?

Mám dokonce několik nabídek a musím se velmi pečlivě rozmyslet, nehodlám nic uspěchat. Mám také nějaké publikační nabídky, kterých si vážím a které si taky musím rozmyslet. Vzhledem k tomu, že teď mám za sebou čtyři a půl velmi intenzivních měsíců, jsem se rozhodl, že si na všechno dám přesně takový čas, který to potřebuje.

Takže třeba půl roku teď budete někde po světě?

Nechci to specifikovat, prostě tolik času, kolik je potřeba. A zároveň budu ještě studovat. To chci už delší dobu, jenom jsem na to neměl čas.

Co chcete studovat?

To je soukromá věc, kromě jiného jazyky. Chci si zásadně vylepšit angličtinu, to je můj dlouhodobý cíl. Začal jsem velmi brzy pracovat, už v průběhu studia v roce 1994. A i když jsem nebyl ve službách státu, vždycky jsem pracoval, vždycky jsem se musel nějak živit. Tak jsem se nyní ve svém věku a s tím, co mám za sebou, rozhodl, že si teď určitý dluh, který mám sám vůči sobě, to znamená nedostatek času na cestování a nedostatek času na studium v zahraničí, splatím.

Z našich informací vyplývalo, že jste chtěl i po nástupu nového prezidenta Petra Pavla zůstat v Kanceláři prezidenta republiky, proč?

K působení na Hradě řeknu jenom tři věci. Zaprvé, že