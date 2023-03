Vývoj bojů (397. den): Zatímco Ukrajina vítá západní tanky, Rusové vyrábí podvrhy ukrajinských válečných zločinů

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z pondělí 27. března. Situace na některých místech již může být jiná.

V pondělí se na ruských účtech šířilo video, na kterém ukrajinští vojáci zastaví vozidlo s matkou a dítětem. Protože mluví rusky, zastrašují ji a začnou jí nadávat.

Dokonce několikrát vystřelí ze zbraně, aby jí nahnali strach. Říkají, že už ji na té silnici nechtějí vidět. Na konci videa je slyšet pláč ženy a dítěte. Záběr je natočený kamerou na palubní desce auta, takže nejsou vidět žádní civilisté.

Toto video se začalo úspěšně šířit i na sociálních sítích na Slovensku.

Jedná se však o hoax, respektive podvrh natočený Rusy pro propagandistické účely s cílem vykreslit Ukrajince ve špatném světle. Rusové často tvrdí, že Ukrajinci trestají používání ruštiny na Ukrajině.

Existuje řada znaků, které ukazují, že se jedná o falešné video. Především se podařilo geolokalizovat, kde bylo natočeno. Podle několika účtů jde o oblast asi 30 kilometrů za frontovou linií na území okupovaném Ruskem.

Twitterový účet Tatarigami, což je nejmenovaný ukrajinský důstojník v záloze, který je často citován západními analytiky, uvádí další důvody, proč se nejedná o autentickou situaci.

Podezřelé je, že žena jezdí se zapnutou kamerou v autě. Nahrávat postavení ukrajinských vojáků je přitom zakázáno, stejně jako používání kamery v autě. Stejně tak je zarážející, že má na polní cestě pěkně čisté okno, nebo že mají vojáci zakryté obličeje.

GeoConfirmed UKR.

"2 Ukrainians stopped a car and fires a gun to scare a women and child."

❌This is not Ukrainian military❌

This video is made 30 km's behind the frontline.

Russian disinformation, but geolocation by @PStyle0ne1 is on point and GeoConfirmed.

🧵👇

1/13 pic.twitter.com/gewMd6gImq

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) March 27, 2023