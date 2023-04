Tratě pro vysokorychlostní vlaky budou stát k bilionu. Šetřit a flikovat už ale nemůžeme, říká dopravní expert Šíp

Státní společnost Správa železnic nedávno oznámila, že v roce 2026 by mohla vyhlásit soutěž na první českou vysokorychlostní trať. Vzniknout by měla na jižní Moravě. O přechodu železnice do 21. století jsme mluvili s Emanuelem Šípem, který minulý měsíc opustil svoji dlouholetou pozici šéfa dopravní sekce Hospodářské komory.

Server iDnes minulý měsíc popsal jednání Správy železnic s obcemi, které budou dotčeny výstavbou vysokorychlostních železničních tratí; některé domy se budou muset bourat. Jak v tomto ohledu vnímáte komunikaci státu?

S vysokorychlostní tratí (VRT) vtrhne do obcí hlučná výstavba a pozdější provoz asi také nebude bez problémů, bude tam nějaký hluk, nějaké otřesy. Chápu, že řada obcí a soukromníků není VRT zrovna nadšená, takže stát se vydává na složitá jednání. Pomoci by měla legislativa, jež by na jednu stranu rozumným způsobem jednorázově finančně kompenzovala vzniklé problémy a na druhé straně by pomohla tomu, aby trasa vedla skutečně, kudy má, aby se nedělaly zbytečné okliky.

Stát zároveň stále trochu bojuje s financováním těchto tratí. Kde se dají peníze vzít?

Vysokorychlostní tratě jsou drahé, není to levná záležitost. Celková částka v dnešních cenách šplhá někam k bilionu korun. Takže to potřebuje