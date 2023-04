Volha, příběh normalizačního hajzlíka: Hádek, Geislerová, Lábus a další oživují 70. léta Československé televize

Třicet let života jednoho práskače zachycuje nová pětidílná minisérie České televize Volha. Pyšní se vynikajícími hereckými výkony, neotřelým příběhem z normalizačních let i invenční střihovou skladbou. Česká televize začíná sérii Jana Pachla vysílat 2. dubna.

„Jseš ve straně nebo aspoň v SSM?“ Standa Pekárek není ani v jednom, když v 70. letech nastupuje do garáží Československé televize, aby se stal jedním z jejích řidičů. Sní o tom, že bude vozit „Goťáka“ a další hvězdy normalizační zábavy. A ten sen se mu splní, když záhy podepíše spolupráci s STB. A jeho malý velký československý příběh, zaznamenaný v nové televizní minisérii Volha, může začít.

Pekárek v seriálu díky spolupráci s STB rychle stoupá po kariérním žebříčku – od řízení staré kraksny, kterou v prvním dílu odveze opilou partu televizáků na natáčení pionýrů a skláren do Posázaví, přes postup do „Hulizy“, tedy redakce humoru a lidové zábavy, kde se dočká i vysněného „Goťáka“, až do roku 1989, kdy se mu dosavadní jistoty rychle zhroutí. Nebyl by to ale Pekárek, kdyby i touto dobou neprošel bez úhony.

Dement Pekárek

Základem minisérie se stal román dlouholetého televizního praktika Karla Hynie, jehož úpravami a přípravou minisérie tvůrci strávili čtyři roky. Základem předpokládatelného úspěchu Volhy je pak herecký výkon Kryštofa Hádka v hlavní roli malého českého práskače, který v souladu s duchem doby ochotně