Stát přidá letos vysokým školám necelou miliardu, univerzity se však musí chovat racionálněji. V rozhovoru k dnešním protestům pedagogů, kteří žádají vyšší platy, to řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Rektoři podle něj mají obrysy svých kroků poslat 21. dubna.

Univerzity se musí chovat racionálněji, nelze jen do systému dosypat peníze, říká k protestům Balaš

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Na jakém řešení se Vladimír Balaš dohodl se zástupci vysokých škol.

Jak a proč by se měly spojovat některé vysokoškolské obory.

Co bude ministr v otázce univerzit řešit dnes a zítra s premiérem a na jednání vlády.

Co je podmínkou zvýšení rozpočtu vysokých škol.

V několika univerzitních městech dnes protestují vysokoškolští učitelé zejména humanitních a sociálněvědních oborů, kteří žádají dorovnání svých platů. Vy se kvůli tomu dnes sejdete s premiérem Petrem Fialou?

Ano, odpoledne, na neformální schůzce v Jeseníku, kde bude zítra jednat vláda. Na jednání vlády to chceme rovněž řešit, pak k tomu bude ještě několik neformálních schůzek.

Řešení hledáme intenzivně už od února, včera jsme měli velkou schůzku s reprezentacemi vysokých škol a věřím, že se dobereme k nějakému společnému postupu. Nejde to vyřešit pouze tím, že se do systému dosypou peníze, je třeba ho změnit. A to i na straně univerzit. Máme k tomu analýzy a data, včera jsme si je na té schůzce porovnávali a v zásadě jsme se shodli na nějakém řešení.

Jaké řešení to bude?

Ministerstvo nemůže