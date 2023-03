Nové výstavy v Rudolfinu a Kunsthalle: lepší na papíře (a obrazovce) než ve skutečnosti?

Obě výstavní síně slibují výběr výrazných umělců a umělkyň moderního a současného umění. Galerie Rudolfinum láká na ohledávání reality v prostoru plném „nových komun, digitálních dystopií, surrealistických divadelních scén, […] protestních barikád a dalších“.

Kunsthalle pak slibuje dvě patra, 39 umělců a umělkyň a nespočet uměleckých děl ze všech koutů světa, která společně pečlivě mapují fenomén bohémství. Je nicméně otázka, jestli jsou velkolepá očekávání od nových výstav namístě – a jestli nakonec obě netrpí tím, že vypadají lépe na papíře (či obrazovce) než ve skutečnosti.

Udolávání smyslů

Nová výstava Shifted Realities v Galerii Rudolfinum si klade za cíl prozkoumat, co to vlastně je realita a jak by se dalo její konvenční vnímání v dnešní době posunout.

Výstavu otevírá instalace Eda Atkinse The Worm. Video, v němž si umělec telefonuje s matkou, působí na první pohled jako skutečný záznam sedícího muže, nicméně se jedná o