Brno, město mikroskopů. Díky nim lze objevit i užitečné bakterie vytvářející inzulin

Můžete v něm odhalit výrobní vady čipů do telefonů, můžete zkoumat bakterie, které dovedou pomoci v boji s dědičnými chorobami. Elektronové mikroskopy, jejichž modely se začaly v Československu objevovat v padesátých letech, byly k vidění v Brně: ve městě, kde se vyrábí téměř třetina všech elektronových mikroskopů na světě. Deník N navštívil při příležitosti Dnů elektronové mikroskopie továrnu, která tato zařízení vyrábí. Výrobní prostory v ní vyžadují absolutně bezprašné a čisté prostředí.

Ten rozdíl je enormní. Jakmile člověk vidí vedle sebe optický a elektronový mikroskop, u toho druhého by vůbec nehádal, že jde o laboratorní pomůcku. Velikostí spíš připomíná tiskárnu na obří plakáty.

Na vedlejším stole stojí to, co si každý představí, když se řekne mikroskop. Zhruba dvacetkrát menší se dvěma typickými okuláry, do nichž se člověk položí očima. „První rozdíl je ve velikosti, druhý ve zdroji záření. V případě optického mikroskopu, který má soustavu skleněných čoček, je jím světlo. Oproti tomu elektronový mikroskop je mnohem složitější a zobrazovacími částicemi jsou elektrony,“ vysvětluje Petra Binková, aplikační inženýrka, v brněnské pobočce společnosti Thermo Fisher Scientific. Jednoduše řečeno, v elektronovém mikroskopu člověk vidí více věcí.

Zobrazování vzorku v elektronovém mikroskopu Binková přirovnává ke kulečníku. „Když snímáte, elektron je ta bílá koule, která rozrazí ostatní koule a takzvaně odpráší vzorek. Prachové částice tím zmizí,“ popisuje Binková a dodává, že vzorek musí být absolutně čistý a nesmí se kolem něj ochomýtat balast.

Čtyřicet centimetrů betonu

Zatímco vědkyně v zobrazovací místnosti hovoří s Deníkem N, u recepce už se scházejí zájemci o exkurzi. V Brně právě probíhají Dny elektronové mikroskopie, do