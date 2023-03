Tajuplná čínská společnost Shein míří na burzu. Visí nad ní stín rychlé módy i nucené práce Ujgurů

Nechá si říkat Chris Sü. Patří mezi nejbohatší Číňany, a přesto o něm nikdo skoro nic neví. Odmítá dávat rozhovory a raději se omezuje na strohá tisková prohlášení. Přesto tajemný Číňan přitahuje stále více pozornosti. Byl to právě on, kdo založil oděvní společnost Shein. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Tak to je vám nejspíše přes třicet.