Ráj, pád, apokalypsa. Jaké mýty utváří náš vztah k přírodě?

Při své nedávné vědecké stáži na Islandu nastudoval religionista Jan A. Kozák tisíce stran a zpracoval je do obšírné studie, která vyjde v zahraniční monografii. Téma? Environmentální mytologie. „Když mluvím o mytologii, samozřejmě tím netvrdím, že klimatická změna není reálná. Ale spíš to, že se s ní my lidé vyrovnáváme pomocí obrazů známých z mytologie: prvotní Ráj, pád, život v hříchu, blížící se apokalypsa…“ vysvětluje v rozhovoru.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč lze to, jak vnímáme klima nebo třeba biodiverzitu, pojmenovat jako sociálním mýtus.

Proč označení mýtus v řeči religionistů není ničím negativním a co takový mýtus dokáže s lidmi dělat.

Jaké náboženské prvky vidí religionista ve změně klimatu?

A proč jsou lidé v Česku alergičtí na vše náboženské?

Jak souvisí s environmentalismem skauti, trampové a hnutí, která v tuzemsku vznikla na začátku minulého století?

Jak se poznatky religionistů dají využít v naší reakci na změnu klimatu a nezvratné změny?

Proč vůbec přemýšlet o vztahu člověka ke změně klimatu, přírodě nebo úbytku druhů z pohledu religionisty? Jsou to témata spojená s vědeckými daty a jejich souvislost s náboženstvím může znít jako umenšování problému…

Rozhodně tím nechci tento problém nějak umenšovat, je to pokus o reflexi, odstup. Existuje badatelská tradice – nejen religionistů –, která si všimla, že environmentalismus (politické a etické hnutí, které obhajuje zachování nebo zlepšení přírodního prostředí, pozn. red.) má některé rysy připomínající náboženství. A že některé prvky vyskytující se v environmentalismu se podobají tomu, co známe z mytologie – například představy o konci světa nebo o prvotním Ráji, z nějž jsme padli do hříšného stavu.

Jsou to všelidská, ohromně silná témata, která se mají tendenci zas a znova vynořovat. A měli bychom vědět, že je to něco, co si s sebou jako lidi neseme.

Podle jednoho z nejvlivnějších raných badatelů, Lynna Whitea, je dokonce možné, že příčiny environmentální krize jsou dané naším původně náboženským nastavením.

Jakým?

Že příroda nám je