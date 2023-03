Gangy nainstalovaly stovky kamer po celé zemi. Albánskému premiérovi se nedaří porazit mafii

Prozápadní albánský premiér Rama stojí proti místním mafiím a snaží se dostat zemi po NATO i do Evropské unie. Obojí ale naráží na překážky.

Začátkem ledna v regionu Shkodër na severozápadě Albánie vybuchl dům a auto předního představitele místní policie. Když při vyšetřování incidentu odmítly místní kriminální skupiny spolupracovat, začala rozsáhlá akce, která upoutala i pozornost zahraničních médií.

Policie našla a odstranila více než 500 monitorovacích kamer, které gangy nainstalovaly ve městech po celé zemi. Jejich úkolem bylo mimo jiné monitorovat aktivity vládních představitelů a bezpečnostních složek.

Albánský premiér Edi Rama později přiznal, že se ocitl v situaci, která mu připomínala dilema z románu Hlava XXII. „Na jedné straně jsem věděl, že pokud nebudeme jednat, bude nám to vyčítáno. Ale vyčítali nám i to, když jsme jednali,“ citoval ho deník Financial Times.

Kauza opět poukázala na dlouhodobý problém albánských vlád s organizovaným zločinem, který zároveň patří mezi hlavní důvody, proč země dodnes nezískala členství v Evropské unii.

Jeho ministr skončil ve vězení

Financial Times píší, že Rama v posledních letech zvládl hned několik zatěžkávacích zkoušek včetně pandemické krize. Jeho pověsti však škodí