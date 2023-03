Vydali jsme knihu Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy

Edice N se znovu rozrostla! Kniha Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy, které jste k životu pomohli v našem crowdfundingu, právě spatřila světlo světa. A vy si ji můžete pořídit v našem e-shopu.

Stvořit tuto knihu byl od našeho kolegy Jana Kudláčka heroický výkon. Ostatně, psal ji nadvakrát. První část napsal před pěti lety, když se Miloš Zeman rozhodl obhajovat svůj mandát. Druhou přidal teď, když Miloš Zeman definitivně skončil. Za pár let už nikdo neuvěří, že se tohle vše jménem prezidenta České republiky mohlo stát. A že jsme to jako občané České republiky chtěli a opravdu většinově zvolili. Dvakrát.

I proto je důležité nezapomenout. Nikoliv na Miloše Zemana, ale na to, že jsme podlehli tomu, co reprezentoval. Tohle jsme chtěli není jen kronikou deseti let Zemanova prezidentství, ale také zrcadlem českého národa. A zároveň varováním, abychom něco podobného už nikdy nechtěli. Nebude ji moci opominout nikdo, kdo se bude zabývat uplynulými deseti lety historie Česka.

Troufáme si říct, že ji přečtete jedním dechem – napsaná je svižně a lehkým ironickým perem. Ve vaší knihovně jí bude nejlépe někde vlevo dole od Budování státu Ferdinanda Peroutky. (Na podzim k ní přibude kniha Zdislavy Pokorné Zemanovo finále, kterou jste také podpořili v našem crowdfundingu.)

Zároveň bychom vás rádi pozvali na křest knížky. S jejím autorem budou diskutovat ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský a naše redakční kolegyně Zdislava Pokorná a Renata Kalenská. To vše v úterý 4. dubna v 19.00 v Knihovně Václava Havla.

Knížka Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy bude jistě vhodná i do škol. A pedagogové si kromě ní mohou pořídit zvýhodněné předplatné Deníku N za poloviční cenu. Nabídka platí do konce března, tak neváhejte.

A když už jsme u knížek z Edice N, dovolte ještě jednu zmínku: porota knižní ceny Magnesia Litera vyhlásila své nominace a její pozornost si vysloužily hned tři tituly z naší loňské produkce. Eduard Freisler získal s knihou Venezuela: Rozklad ráje nominaci za publicistiku. Do doporučení poroty se dostali ještě Filip Titlbach a jeho Byli jsme tu vždycky a také Michael Romancov a jeho Námořní slepota. Moc děkujeme!

Deset let bylo dlouhých, ale kniha o tom, čeho všeho byl Miloš Zeman ve funkci prezidenta schopen, co jsme dopustili a co bychom ve vlastním zájmu neměli zapomenout, vychází krátce po jeho konci v úřadě. Při příležitosti jejího křtu pořádáme v úterý 4. dubna od 19.00 debatu v Knihovně Václava Havla. Hosty budou Jan Kudláček, autor knihy, Zdislava Pokorná, investigativní reportérka Deníku N, a Michael Žantovský, bývalý politik, diplomat a současný výkonný ředitel Knihovny Václava Havla. Moderovat ji bude redaktorka Deníku N Renata Kalenská.