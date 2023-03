Komentář Jana Wirnitzera: Chtít mír je nejspíš nejhodnotnější přání, které člověk může mít. V notně zběsilé debatě o Ukrajině a ruské agresi znějí čím dál hlasitěji námitky: A co jiného než zastavení bojů tedy chcete dělat? Pořád dodávat zbraně? Chcete válku? Vždyť je rozumné chtít mír. Je to zcela legitimní postoj, který si zasluhuje přinejmenším pokus o seriózní odpověď.

A co chcete dělat jiného než zastavit boje? Odpověď zastáncům „míru pro naše dny“

Ten způsob uvažování některých je zřejmý: V míru se neumírá při bombardování. Ve válce ano. Proč tedy kritizujete nás, kteří jen říkáme, že je třeba tlačit na obě strany, Ukrajinu i Rusko, aby se už domluvily?

Pojďme tuto debatu vést poctivě a otevřeně. My – v tom si dovolím mluvit za ostatní, kteří říkáme, že si Ukrajina zaslouží naši podporu – chceme mír také. My v této zemi také máme rodiny a máme je rádi. Nechceme, aby se tu válčilo. Takhle jednoduché to je.

Lidí, kteří chtějí mír, je násobně víc než těch, kteří zastávají otevřeně proruské postoje. Ti druzí umějí být velmi hlasití, ale podle agentury STEM jsou jich nízké jednotky procent.

Dál už budu mluvit jen sám za sebe, v tomto si netroufám být mluvčím ostatních. Základní myšlenka je jednoduchá: tlak na ukončení bojů hned teď jen