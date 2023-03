Přišlo mi to jako super nápad, Podhradí překoná i Čau lidi, popisuje podnikatel z Pavlova týmu vznik podcastu s Půrem

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak vznikl nápad na podcast s Michalem Půrem?

Proč Michal Nýdrle navrhl právě Půra?

Jak vnímá současnou kritiku?

Kdo je s Půrem seznámil?

Proč byl Křetínský u Pavla na blacklistu?

Jak vnímáte kritiku, která se snesla na nový prezidentův podcast s Michalem Půrem?

Je to bouře ve sklenici vody. Je to správný krok, protože Půr oslovuje jiné publikum než veřejnoprávní média. Mně to přijde jako velmi dobrý tah. A ukazuje se to i na poslechovosti, má výborná čísla, je to nejposlouchanější podcast za posledních 24 hodin. Podhradí překonalo v poslechovosti i Kovyho. Vznikl nejsilnější politický kanál, který překoná Čau lidi.

Podle našich informací jste to byl právě vy, kdo Michala Půra k moderování podcastu s prezidentem doporučil.

Já jsem jenom po prvním kole zmínil, že jestli to vyhraje, bylo by dobré udělat nějaký pravidelný podcast. Bohužel redaktoři