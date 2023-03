Komentář Yuri Fedorova: Rusko tuto válku prohraje, ale nikam se nevytratí a zůstane obrovskou zemí, která si to pravděpodobně bude chtít zopakovat. Jak by se s tím měl Západ včetně Ukrajiny vyrovnat?

Co musí Západ po roce války udělat s Ruskem

Výsledek rusko-ukrajinské války je obecně jasný: Rusko ji prohraje, navíc ji už prohrává. Nedokáže dosáhnout politických cílů, kvůli kterým začalo. Moskva nemá sílu učinit z Ukrajiny svůj protektorát a rozmístit úderné síly na polsko-ukrajinských a rumunsko-ukrajinských hranicích. Kreml zároveň zatáhl zemi do konfrontace s „kolektivním Západem“, kterou není schopen vyhrát. Stačí říci, že Rusko je z hlediska HDP desetinásobně menší než tato skupina zemí a desetinásobně menší z hlediska výdajů na výzkum a vývoj. Zvlášť důležité je to druhé: schopnost předkládat a realizovat průlomové vědecké myšlenky a na jejich základě vytvářet nové technologie určují nejdůležitější kvalitativní charakteristiky hospodářského a vojenského potenciálu.

Tyto a další faktory zaostávání Ruska v porovnání se Západem a Čínou působí pomalu, ale neodvratně. V příštích letech bude mít svět, a především Evropa, co do činění s agresivní, znepřátelenou zemí, schopnou po porážce ve válce obnovit své ozbrojené síly na předválečnou úroveň a především vlastnící jaderné zbraně. Z toho vyplývá otázka: lze v Evropě vytvořit bezpečnostní systém, který by hrozbu, jež Rusko představuje, zmírnil?

Versailleský syndrom

Říká se, že k odstranění ruské hrozby stačí