Studio N: Zatknou Trumpa kvůli kauze s pornoherečkou?

„Protestujte, vezměte si zpět naši zemi!“ S těmito slovy oznámil minulou sobotu exprezident Spojených států Donald Trump na své sociální síti, že ho brzy zatknou. To se sice nestalo, poslední vývoj ale naznačuje, že by vůči Trumpovi mohlo být kvůli kauze s možným uplácením pornoherečky Stormy Daniels vzneseno obvinění. Pokud se to stane, americký exprezident bude obviněn z trestného činu poprvé v historii Spojených států. Co Trumpovo oznámení o vlastním zatčení způsobilo? A jaké má šance na znovuzvolení? V podcastu mluvíme se zpravodajkou Deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou.