Vývoj bojů (393. den): Rusové píšou, proč jejich armáda selhala a proč se to může opakovat

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 23. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Rusové se obávají ukrajinské ofenzivy, někteří chápou, proč může být úspěšná. Rusko počítá s ukrajinskou ofenzivou a neočekává ji sebevědomě. Obecně se předpokládá, že její výsledek rozhodne o výsledku války. Pokud ukrajinský útok uspěje, ruské linie se mohou zhroutit, což by mohlo otřást důvěrou v režim a ochotou pokračovat ve válce.

Pokud selže, Rusové (a nejen oni) jsou přesvědčeni, že Západ přinutí Ukrajinu jednat, protože pochopí, že nemůže zvítězit, a donekonečna ji podporovat nemůže. Velmi pravděpodobně je to i Putinův plán – nějak vydržet a doufat, že když se mu to povede, podpora Ukrajiny oslabí.

Jevgenij Prigožin například včera mluvil o tom, že do úvahy přicházejí tři směry útoku. Severní někde u Svatoveho, další v okolí Bachmutu a třetí v Záporožské oblasti. U Bachmutu podle něj Ukrajinci soustředili 80 tisíc vojáků připravených přejít do útoku. Nedá se to vyloučit, ale pravděpodobnější je, že si jen chystá alibi, proč se město nepodaří dobýt.

Prigozhin claims that he knows about the Ukrainian plan to deal 3 blows and liberate the territory to the 1991 borders. He states that Ukraine concentrated 200,000 of reserves in the Donbas, with 80k of them being near Bakhmut. Plans include invading the Belgorod region to be… pic.twitter.com/tylrPk6yKl

— Dmitri (@wartranslated) March 23, 2023