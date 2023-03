„Nejnebezpečnější žena“ mnohé překvapila. Meloni podporuje Ukrajinu a zastiňuje politické matadory

„Paní Scutella nám říká: přestaňte. Já myslím, že to musíte říct Putinovi,“ prohlásila italská premiérka Giorgia Meloni ve středu ve vystoupení v Senátu v odpovědi senátorce populistického Hnutí pěti hvězd. Ta vládě vytkla podporu Ukrajiny a vyslovila se pro mír.

„Nepleťme si slovo invaze se slovem mír,“ vyzvala dále senátory a senátorky. „Opravdu si myslíte, že někomu z nás se líbí válka? Že někdo je v této situaci rád?“ řekla a pokračovala mimo jiné: „Pokud chcete zasednout k jednacímu stolu, měli, nebo neměli bychom nejprve vyzvat Rusko, aby ukončilo násilnosti a stáhlo svá vojska z Ukrajiny? Myslíte si, že by ukrajinské hranice měly být přehodnoceny? A jak? Myslíte si, že by okupovaná území měla být dána Moskvě, nebo ne? Tohle chci slyšet, pokud se tu máme bavit o míru. Jinak je to propaganda.“

Italian PM Giorgia Meloni slams critics for demanding immediate ceasefire negotiations in Ukraine and explains why this would hand victory to Putin pic.twitter.com/5bw3e1fPiU

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 23, 2023