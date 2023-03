Dvířka pro kočky jako praktické řešení nejen pro vašeho kočičího přítele

Výhody kočičích dvířek

Dvířka pro kočky nabízejí několik výhod jak pro kočky, tak pro jejich majitele.

V první řadě poskytují kočkám svobodu a nezávislost, aby se mohly pohybovat venku a vracet se do bezpečí svého domova, kdykoliv chtějí. To může pomoci podpořit především jejich fyzické a duševní zdraví. Kromě toho mohou kočičí dvířka pomoci omezit nežádoucí chování, jako je škrábání a mňoukání, které kočky běžně dělají, když žádají o otevření dveří.

Vám mohou naopak dvířka pro kočky šetřit čas a poskytnout dostatečné pohodlí, abyste si mohli užívat každodenního života. Můžete se totiž rozloučit nejen s obavami, že by vaše kočka uvízla venku za nepříznivého počasí, ale také s nepříjemným vstáváním uprostřed noci, abyste vašeho mazlíčka pustili dovnitř nebo ven.

Díky snadnému přístupu ven si kočky mohou užívat čerstvého vzduchu prakticky kdykoliv, a přitom mít stále možnost vrátit se zpět do svého útulného kočičího pelíšku.

Typy dvířek pro kočky

Na trhu najdeme několik druhů dvířek pro kočky, ze kterých můžete vybírat. Jedním z oblíbených typů jsou tradiční dvířka pro kočky do dveří. Výjimkou nejsou ale ani instalace do zdi nebo skla s využitím speciálního montážního adaptéru. Všechna tato řešení jsou ideální pro majitele koček, kteří chtějí svým mazlíčkům umožnit volný přístup ven nebo do konkrétních oblastí domu.

Nicméně pro ty, kteří touží po vyšší úrovni zabezpečení, existují průchozí kočičí dvířka na čip. Tato dvířka využívají elektronické senzory, které umožňují vstup a odchod pouze kočkám se speciálním obojkem nebo přívěskem na obojek. Takové řešení vám poskytne maximální klid, jelikož se nemusíte bát, že by do vašeho domu zavítala cizí zvířata.

Faktory, které byste měli před nákupem dvířek pro kočky zvážit

Před nákupem je důležité zvážit několik faktorů, abyste dokázali vybrat správná dvířka pro vaši kočku.

● Velikost

V první řadě je důležité zajistit, aby dvířka pro kočky odpovídala velikosti a plemeni vaší kočky. Kočičí dvířka by měla být dostatečně velká, aby se do nich pohodlně vešla vaše kočka, ale ne tak velká, aby umožňovala snadný přístup nevítaným návštěvníkům. Pro výběr vhodné velikosti tedy doporučujeme změřit výšku a šířku vaší kočky.

● Materiál

Pokud plánujete instalaci dvířek pro kočky pro venkovní použití, je důležité vybrat model vyrobený z kvalitních materiálů. Velice důležitá je zejména odolnost proti různým povětrnostním vlivům a nepříznivému počasí.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je správná izolace dvířek pro kočky, aby se zabránilo zbytečnému únikům tepla vašeho domova.

● Umístění

Při instalaci dvířek pro kočky je důležité myslet i na jejich umístění. Zaměřte se na dostatečnou přístupnost a také samotnou výšku dvířek. Pokud jsou průchozí dvířka pro kočky příliš vysoká, vaše kočka může mít problém na ně dosáhnout. Zatímco příliš nízká dvířka nemusí poskytovat dostatek prostoru, aby mohla kočka pohodlně projít. Dále se ujistěte, že je prostor kolem kočičích dvířek volný a bez jakýchkoliv potenciálních překážek.