Pointa N: Stát hledá úspory úplně všude. Co ale udělá se seniory z LDN?

Česká pošta se zatím vyhýbá krachu, na její záchranu ale bude potřeba osm miliard. Ty podnik nemá, injekci tedy musí poskytnout stát. Šetřit chtějí i zdravotní pojišťovny, nový zákon nejspíš omezí fungování léčeben dlouhodobě nemocných. To by byl dobrý nápad, kdyby bylo připravené náhradní řešení. To však zatím chybí.

Čtvrteční dění shrnul a okomentoval Michal Tomeš.

Stát chystá změny v péči o dlouhodobě nemocné

Stát se chystá změnit systém péče pro dlouhodobě nemocné pacienty. Nově by v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) mohli lidé setrvat maximálně devadesát dnů. Následně by se přesunuli do jiného zařízení, které by více odpovídalo potřebám konkrétního pacienta.

To je na první pohled dobré rozhodnutí. V LDN často končí senioři s vážnými zdravotními potížemi, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, zároveň ale není důvod, aby s problémy zůstávali v nemocnici, kde se zdravotníci soustředí na akutní potíže. Často v LDN končí nejen lidé bez vyhlídek na zlepšení zdravotního stavu, ale také ti, kterým s hledáním adekvátního nového domova nepomohou příbuzní.

V ideálním případě by se tak z LDN měla stát přestupní stanice, ne místo, kde řada pacientů tráví poslední měsíce nebo roky života. Jak ale upozorňuje redaktorka Deníku N Iva Bezděková, profesní organizace se k návrhu ministerstva staví odmítavě.

Vadí jim především, že není vůbec zřejmé, kam by lidé z LDN měli po 90 dnech zamířit. Běžné domovy důchodců jsou již nyní v mnoha městech plné, zároveň často nesplňují požadavky na odbornou zdravotní péči. V celém zdravotnickém systému navíc chybějí tisíce pracovníků. Problémem přitom je, že legislativní úprava by mohla začít platit příští rok, na což systém není připravený.

„LDN nemají kam toho pacienta přeložit, protože je v takovém stavu, že nemůže být v domácí péči. Každou chvilku se jeho stav zhoršuje a prakticky pořád potřebuje nějaký typ zdravotnické intervence,“ řekl místopředseda Asociace nemocnic Petr Fiala. Podle něj mohou za změnu zákona především pojišťovny, které péči v LDN hradí.

Napnutou finanční situaci ve zdravotnictví ale