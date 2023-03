Vývoj bojů (392. den): Zatímco Ukrajinci cvičí na Leopardech, Rusové vybrali ze skladů dosud nejstarší tanky války

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 22. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Zatím planý poplach. Ve středu večer se na některých ruských telegramových účtech objevily informace mírně hraničící s panikou, že Ukrajinci mohli odstartovat očekávanou ofenzivu. O průlom se měli pokusit konkrétně na jihovýchodě země, v Záporožské oblasti. Žádný ověřený zdroj však takové pohyby nepotvrdil.

Nyní situace zůstává taková, jak jsme ji popisovali začátkem týdne. Stále se čeká, že Ukrajinci dříve či později na Rusy udeří, tentokrát už i s masivnějším využitím západní techniky, ale zatím se tak nestalo. To, co z jejich strany momentálně probíhá, je testování ruských pozic, a to právě v Záporožské oblasti.

Jistý posun nastal tento týden u města Orichiv, kde se Ukrajincům zřejmě podařilo osvobodit jednu vesničku na „území nikoho“. V těchto místech se fronta poslední měsíce téměř nehýbala.

Ukrainian Forces have reportedly Advanced today and Captured the Northern Section in the Settlement of Novodanylivka to the Southeast of Orikhiv; this Town has been in the “Gray Zone” between Russian and Ukrainian Lines in the Region for the last few months. pic.twitter.com/tRYzyZyrrr

— OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2023