Communication Summit se zaměří na téma pravdy, spojil síly se spolkem Nelež

Odborníci na marketingovou a PR komunikaci firem i institucí se sejdou 24. května 2023 na Communication Summitu v prostorách DOX+ v Praze. Mezi tématy šestého ročníku dominují opravdovost a odpovědnost. Blue Events jako organizátor summitu se spojil s programovým garantem spolkem Nelež, který si dává za cíl omezit reklamní investice do dezinformací.

Komunikace značek musí být „autentická“, protože dnes se nic neodpouští a nic neututlá. Proto organizátoři zvolili pro letošní Communication Summitu téma „Buď opravdový“. Program se soustředí na všechno, co může firmám a institucím pomoci být v komunikaci skutečně opravdoví. Bude se věnovat „pravdám“, bez kterých se komunikační manažeři neobejdou, ale také autentické komunikaci značek, či tomu, kdy oddělení PR a marketingu nahradí umělá inteligence.

Vůbec poprvé do Prahy přijede Richard Shotton známý svým bestsellerem Anatomie rozhodování (The Choice Factory). Brilantně využívá vědecké poznatky o tom, jak se lidé doopravdy rozhodují, a pomáhá velkým i malých značkách řešit byznysové výzvy. Právě mu vyšla nová kniha s názvem „The Illusion of Choice“. „Budu mluvit o tom, na čem ve skutečnosti stojí reklama. Protože podle mě se o tom mluví málo. Strašná spousta rozhodnutí v marketingu stojí na dost vratkých základech. Namísto toho se potřebujeme pevně opřít o behaviorální vědu,“ říká Shotton ve videopozvánce na summit.

Součástí programu bude i blok „Odpovědná komunikace“ ve spolupráci se spolkem Nelež a pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. Odpovědnost za kontext, ve kterém se značka pohybuje v offline nebo online prostředí, začíná totiž být pro mnohé firmy zásadním bodem komunikace. Vystoupí světoznámá odbornice na dezinformace Jessikka Aro. Finská investigativní novinářka a autorka knihy Putinovi trollové se specializuje na odhalování ruských internetových trollů šířících falešné zprávy mezi obyvateli Finska.

Dalším z řečníků bude specialista na společenskou a digitální odpovědnost firem Benjamin Lange, úzce spolupracující také se společností Google. Sám uvádí, že jeho přístup a metodika dokážou efektivně zvyšovat růst firem, motivovat zaměstnance, zefektivnit sociální dopad a inspirovat zákazníky.

Communication Summit pořádá Blue Events od roku 2018 s cílem ukázat, že kvalitní komunikace vede k lepším finančním výsledkům i pozitivnímu společenskému dopadu. Díky této akci se daří spojovat všechny komunikační profesionály, ať už pracují v oddělení marketingu nebo v PR.

Spolek Nelež apeluje od roku 2020 na zadavatele reklamy, aby svými mediálními rozpočty a zadávanou inzercí nefinancovali subjekty, které mají zájem na šíření dezinformačního obsahu a jeho monetizaci. K jeho výzvě se již připojilo přes 200 reklamních zadavatelů.