Tak jo, přátelé, jsem tu zas s novou várkou dobrot. Rusko schválilo novelu zákona o trestním postihu za diskreditaci ruských vojáků a žoldáků. Možná se zeptáte, co je na tom nového? Vždyť zákon o diskreditaci už existuje. Ano, ale dosud se nevztahoval na žoldáky, tedy na vagnerovce. Pro zjednodušení: Rusové teď nebudou moci říkat, že pohřbený vagnerovec byl ve vězení za to, že ubil vlastní babičku polenem nebo že znásilňoval děti. Dokonce ani nebudou moci mluvit o popravě perlíkem, případně zveřejňovat takové video, jinak budou sami uvězněni.

Jak to všechno začalo? V lednu Jevgenij Prigožin prohlásil, že „existují určitá média, blogeři a telegramové kanály, které se věnují diskreditaci dobrovolníků“, a vyzval, aby to bylo „tvrdě potlačeno“. Předseda Dumy Volodin jako věrný pes pověřil šéfy výborů pro obranu a pro bezpečnost a boj proti korupci, aby „bezodkladně“ prozkoumali možnost pozměňovacích návrhů. Osmnáctého března prezident teroristického státu Vladimir Putin podepsal zákon, který „diskreditaci účastníků speciální vojenské operace“ včetně naverbovaných kriminálníků trestá až sedmi lety vězení, a tramtadadá, vagnerovci se stali nedotknutelnými.

Putinovi to ale zjevně přišlo málo, a tak podepsal ještě novelu, která za „fejky“ o dobrovolnících umožňuje uložit trest do 15 let vězení.

Zaprvé si kritiku zaslouží už skutečnost, že se zločince s mnohaletými tresty odnětí svobody za ty nejzávažnější zločiny snaží láskyplně nazývat dobrovolníky. Možná namítnete, proč tak mluvím o odsouzených, vždyť ve vězení jsou i slušní lidé. Ano, jsou, ale jsou slušní právě proto, že nepůjdou za Prigožinem. Zadruhé – není to pro Putinova kuchaře až příliš cenný dárek? A proč vám starý zákon o šíření dezinformací nevyhovuje, proč potřebujete ještě jeden týkající se žoldáků? Informaci o raketovém útoku na divadlo v Mariupolu jste dali status pomluvy a to, co se stalo v Buči, jste si dokonce dovolili označit za podvrh, ale pro Prigožina jste vytvořili samostatný pozměňovací návrh. Není to až příliš velká pocta?

Mám tři teorie, proč byl zákon změněn: