Autor filmu Svědkové Putinovi Vitalij Manskij přijel do Bratislavy osobně uvést novinku, kterou natočil s mladým ukrajinským filmařem. Východní fronta už se představila na Berlinale, aktuálně je k vidění na festivalu Jeden svět. A 13. dubna zamíří i do českých kin.

Dnes na Ukrajině zemřelo 132 lidí. Pro nás to nejsou čísla, ale konkrétní jména a příběhy, říká spoluautor filmu Východní fronta

Je něco úplně jiného vidět záběry z bojů na Ukrajině natočené na dálku z dronů a dívat se na frontové scény z kamer na přilbách vojáků.

Mladý ukrajinský režisér Jevhen Titarenko narukoval do armády jako dobrovolník již v roce 2014. Vstoupil do jednotky mediků na Donbasu. Po únoru 2022, tedy po ruské invazi na Ukrajinu, se změnilo jen to, že poskytování první pomoci v zákopech a odvážení raněných začal natáčet.

Film Východní fronta kromě drsných autentických válečných záběrů obsahuje i kontrastní scény ze zázemí. Vojáci přicházejí na západ Ukrajiny pokřtít syna jednoho z nich, povídají si s rodinami a odpočívají před dalším odchodem na bojiště.

Titarenko se ve filmu mnohdy objeví před kamerou. Vlastně on je hlavním hrdinou filmu, proto potřeboval druhého režiséra. Stal se jím o generaci starší Vitalij Manskij, autor dokumentu Svědkové Putinovi.

Jejich první společné dílo Východní fronta mělo premiéru na výročí ruského útoku na Ukrajinu v rámci festivalu Berlinale, Manskij pak v březnu film osobně představil na Slovensku v rámci Febiofestu. Titarenko měl být v Bratislavě také, nakonec se ale rozhodl zůstat na frontě. Ve slovenských kinech bude mít film premiéru 13. dubna, v českých o den později. Právě jej uvádí také festival Jeden svět.

„Chtěli bychom, aby se lidé ve světě, kteří už jsou samozřejmě trochu unaveni z války, probudili a začali opět velmi pozorně sledovat, co se stále děje na Ukrajině,“ vysvětluje v rozhovoru pro slovenský Denník N spoluautor filmu Vitalij Manskij.

Co se v rozhovoru dočtete:

Jestli při natáčení se spolurežisérem měli na frontě hranici, co už neukážou.

Jak podle režiséra skončí válka na Ukrajině.

A jestli ještě uvažuje o návratu do Ruska.

Jak jste se seznámil s Jevhenem Titarenkem?

V roce 2017 nám Žeňa na festival Artdocfilm v Moskvě nabídl svůj dokument Válka a mír, který natáčel od roku 2014 na Donbasu. Narazili jsme na tvrdý odpor velmi vysokých státních úředníků, byla do toho zatažena generální prokuratura i propagandistická média, byli jsme téměř obviněni z vlastizrady.

Pak jsme se s Žeňou dohodli, že když nemáme možnost promítat film v kinech, zpřístupníme ho online. Tehdy jsem se s ním sblížil a začali jsme pravidelně komunikovat.

Když v létě 2022 přijel do Rigy s humanitární misí, potkali jsme se a on mi začal ukazovat záběry, které natočil na frontě. Nejprve jsme diskutovali o filmu, který bude jen jeho dílem, bylo zřejmé, že má v rukou skvělý materiál. Postupně se však ukázalo, že