„Flotila duchů“ pomáhá Rusku obcházet sankce a vyvážet ropu novým odběratelům

To, že ruská válka na Ukrajině překreslí globální energetickou mapu, bylo jasné od jejího začátku loni v únoru. Moskva ale obrovský objem ropy vyváží i navzdory sankcím Západu a jeho spojenců – a to novým odběratelům zejména v Asii. Nemá k tomu ale dostačující flotilu tankerů, a proto se po světě rozrostla jakási „stínová flotila“ nebo „flotila duchů“, která miliony litrů ruského černého zlata do vzdálených destinací transportuje. Nese to s sebou i značné ekologické riziko.