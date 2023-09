Od Havlíčka z Borové k Havlíčkovi z ANO. Jak Česko hledá smysl i obsah slova vlastenectví v 21. století

Část české politické scény a s ní i veřejnosti už několik let hlasitě deklaruje, že to oni jsou na rozdíl od ostatních vlastenci. Nejnověji se v politice k vlastenectví hlásí hnutí ANO. Prožívání obsahu tohoto slova se ale v Česku v posledních letech posunulo. Vydali jsme se hledat, kdy a proč se to stalo – a jaký může v 21. století mít skutečné české vlastenectví obsah.

„Začíná už být nanic z těch neustálých řečí o vlastenectví, kterými nás už drahně let nemilosrdně pronásledují. Byl by již čas, abychom více z lásky pro svůj národ jednali, než o té lásce mluvili.“

Autorem věty, pro účel uvedení textu trochu zkrácené, je Karel Havlíček. Že vám k němu nesedí a že jste od stínového premiéra za ANO dosud slyšeli spíš o úmyslu být „stranou, která bude ctít určité vlastenectví, která rozhodně bude proti aktivismu, proti progresivismu, proti těm šíleným evropským nápadům“?

Větu napsal Karel Havlíček z Borové, ten, který se podepisoval Borovský. Významný novinář z doby poloviny 19. století, zakladatel prvního česky psaného deníku, národní buditel, politik a člověk, který se významu a náplni slova vlastenectví věnoval. A usiloval o to, aby Češi, nebo obecněji Slované v rakouské monarchii měli větší hlas.

Karel Havlíček z ANO na rozdíl od jmenovce buditele nesděloval vlastní myšlenku. Opakoval slova Andreje Babiše, jenž předtím nastolil kurz slovy, že ANO bude „mít vlasteneckou kampaň do evropského parlamentu a budeme hledat spojence, aby konečně vysvětlili tomu šílenému (eurokomisaři Fransi) Timmermansovi, že ten Green Deal je konec Evropy“.

Havlíček ještě dodal, že „neví, co je divného na tom, že se hlásíme k určitým tradicím a vlastenectví“. (ANO se svého času hlásilo i ke Green Dealu.)

Moment, kdy předseda zavelí a nejsilnější politická strana v zemi se začne hlásit k vlastenectví, je pozoruhodný.

Za vlastence se totiž v posledních letech nahlas označují lidé kritičtí k současnému demokratickému zřízení Česka či právnímu státu –⁠ mnohdy lidé s afinitou k nacionalismu, xenofobii, konspiračním teoriím nebo i válečnickému režimu putinovského Ruska.

Pro ANO je verbální příklon k vlastenectví nový směr. Babiš, vymezující se kdysi proti Václavu Klausovi, souběžně nasadil „klausovskou“ rétoriku kritizující aktivismus, progresivismus, globalismus, zelené šílenství či novou totalitu. Dalo tak najevo zájem o voliče, kteří pojem vlastenectví definují právě takto. Velmi podobně jako SPD, hnutí, které slovem vlastenectví operuje dlouhodobě.

Obojí naznačuje, že pro Babiše a spol. je slovo vlastenectví politickým nástrojem. Praporem, pod nímž lze šikovat voliče, dobývat politický zisk. Zapadá to do sebe s tím, jak se Babiš snaží udržet si voliče, které získal ve druhém kole prezidentských voleb (popsali jsme, že to je obtížný manévr, objektivně ale jedna z možností, které ANO má).

Zároveň je v tom emoční náboj. Trochu podobný tomu, jako když politici čas od času zkoušejí těžit body z argumentace národním zájmem.

Vlastenectví podle Masaryka

Babiš se narodil sedmnáct let po smrti Tomáše Garrigua Masaryka. Kdyby s prvním československým prezidentem mohl vést debatu o vlastenectví, slyšel by ale trochu jinou definici než „a do voleb uděláme vlasteneckou kampaň“.

„Stejný stupeň lásky k národu a vlasti nevylučuje různost politického programu. Tu třeba tolerance a věcné diskuse a nemaskovat stranickost vlastenectvím,“ mínil Masaryk –⁠ viz Hovory s T. G. M. –⁠, který hájil právo kritizovat vládu, ministry i prezidenta, ale zastával názor, že „není správné, aby se odlišné názory prohlašovaly za méně vlastenecké“.

„Vlastenectví se koná, vlastenčení se mluví. (…) Nevyvolávám-li o sobě, že jsem vlastenec, nekřičím o tom druhém, že je zrádce vlasti; musím trpělivě dokazovat, že jeho cesta je z těch a těch důvodů chybná. (…) Velkými hesly se mohou lidé opíjet, ale nemohou se jimi naučit pracovat. (…) Mezi láskou k národu, láskou k vlasti a humanitou není rozporu; mezi moderním nacionalismem a humanitou bývá,“ pokračuje Masaryk.

Je to jen rychlý průlet komplexními úvahami prvního československého prezidenta (zájemcům o rozvitější úvahy lze doporučit Českou otázku), i jako takový ale dokládá, že česká společnost čelí pokusu části veřejnosti a politiků tradiční definici vlastenectví přepsat.

Vlasti syn

Jiří Rejzek vede v Ústavu pro jazyk český oddělení současné lexikologie a lexikografie. Vysvětluje, že z jazykovědného pohledu má každý slovní význam dvě složky –⁠ denotační a konotační. Ta první je slovníková, ta druhá subjektivní a emocionální, říkající, co do chápání významu vnášejí lidé na základě své zkušenosti či zázemí.

Změnou podle Rejzka prochází v čase právě subjektivní vnímání. „Někdo to vnímá jen jako lásku k vlasti, někdo jako hrdost na svou zemi, někdo to ‚šmrncne‘ panslavismem a rusofilstvím, někdo odporem ke