Nástroj, se kterým se musí naučit pracovat. Vysoké školy řeší, jak se vypořádat s umělou inteligencí

Studentům by mohly pomoct s látkou, napsat esej nebo dokonce závěrečnou práci. České vysoké školy se proto začaly zabývat tím, jak se vypořádat s nástroji umělé inteligence (AI). Kromě metod ve vyučování by se měla meziuniverzitní skupina, která pro debatu vznikla, zaměřit také na etické principy při psaní akademických prací.

Student v Rusku obhájil diplomovou práci, kterou za něj napsala umělá inteligence. Podle univerzitního systému pro odhalování plagiátů byla práce z 82 procent originální. O úrovni tamějšího školství to může vypovídat leccos, podstatné je ovšem to, že jazykové modely LLM (viz box níže) jsou stále schopnější. A akademické prostředí na to musí reagovat.

„Vedeme diskuse mezi odborníky a členy akademické obce z různých univerzit. Formují se pracovní skupiny, jejichž cílem je přijít na to, jak s AI správně pracovat,“ říká pro Deník N David Hurný, člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků.

Co jsou velké jazykové modely? Velký jazykový model neboli LLM je umělá inteligence, jež dokáže automaticky generovat texty na základě velkého množství dat, které byly použity k jejímu trénování.

Tyto modely jsou trénovány na obrovských datasetech psaných textů, jako jsou například knihy, novinové články, webové stránky a další zdroje, a to s cílem naučit model rozpoznávat slova, fráze a kontext a následně generovat texty, které jsou gramaticky správné a smysluplné. Zdroj: Vygenerováno nástrojem ChatGPT

Nejstarší česká univerzita chtěla původně věc systémově řešit sama, nakonec se ale spojila s Masarykovou či Západočeskou univerzitou a spolkem prg.ai, který se věnuje projektům právě v oblasti umělé inteligence.

„Rozeslali jsme kromě podkladů také výzvy, aby se zapojilo co nejvíce lidí. Uvidíme, které další univerzity a spolky budou mít zájem spojit síly,“ dodává k tomu Hurný z Univerzity Karlovy, který umělou inteligenci považuje za nástroj, jenž má lidem ulehčit práci.

„Její zákaz podle mě není řešením a z dlouhodobého hlediska by ani nebyl možný,“ doplnil.

Na Masarykově univerzitě funguje pracovní skupina, která se umělé inteligenci věnuje, zhruba měsíc. „Celá iniciativa meziuniverzitní spolupráce je čerstvá. Zatím jsme se na ní dohodli, podrobnosti a její konkrétní formu ale teprve doladíme,“ vysvětluje její koordinátor Jakub Havlíček.

Jako kalkulačka v matematice

To, co široká dostupnost a zdokonalování nástrojů umělé inteligence určitě změní, budou podle Havlíčka způsoby