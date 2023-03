Jurečka dal vale pevné hranici odchodu do penze. Součástí reformy bude možná i nápad exministryně Maláčové

Mimořádně vysoká inflace a státní rozpočet, který bojuje se schodky na úrovni stovek miliard korun, donutily vládu, aby urychlila práci na důchodové reformě a zavedla některá opatření již od ledna příštího roku. Pro seniory by změny znamenaly pomalejší růst penzí, pro mladší ročníky pak pozdější odchod do důchodu. Ministři pracují i s možností, že by manželé své důchody sdíleli, což by po smrti jejich partnera vylepšilo příjmy vdovám a vdovcům s nízkými penzemi.