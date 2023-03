Vývoj bojů (391. den): Ukrajinci útočili v Sevastopolu, zřejmě probíhá dronová ofenziva proti ruskému námořnictvu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 21. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajina chce vyhnat ruské námořnictvo. Ve včerejší části Vývoje bojů jsme se věnovali ukrajinskému útoku na železniční uzel Džankoj na Krymu. Ukrajinská armáda tvrdí, že pomocí dronů se jí tam podařilo zasáhnout zásilku střel s plochou dráhou letu Kalibr. Jedná se o typ, který se odpaluje výhradně z lodí a ponorek. Džankoj je logistický uzel, ze kterého se zásobuje Černomořská flotila v Sevastopolu. Rusové tvrdí, že útok nebyl úspěšný.

V tuto chvíli se jedno ani druhé tvrzení nedá ověřit. Nenechme se ale zmást tím, že videa z útoku ukazovala jen menší výbuchy. Kalibry se téměř jistě po železnici převážejí bez hlavic. Jejich zničení by v takovém případě nedoprovázela obrovská exploze, jaké jsme vídali při ničení muničních skladů.

Bombardování Džankoje má ale intenzivní pokračování na obou stranách. Na základě událostí z dnešní noci se dá téměř s jistotou tvrdit, že sledujeme koordinovaný pokus ukrajinské armády ulevit energetické infrastruktuře tím, že Rusům zabrání ničit ji z moře.

Novému nočnímu útoku však předcházel ruský pokus o odplatu. V úterý ruská armáda bombardovala jedno z letišť v Oděse. Rusové tvrdí, že právě to, ze kterého vzlétly drony na Džankoj.

Ani v tomto případě nejsou známy výsledky, ale velmi pravděpodobně měly do dokonalosti daleko. V noci z úterý na středu totiž čelil intenzivnímu útoku přístav v Sevastopolu. Tentokrát se zdá, že útočily drony ze vzduchu i z vody. Svědčí o tom množství videí i ruské zdroje, podle kterých se všechny útoky podařilo odrazit.

Na prvním videu z přístavu je ruská protivzdušná obrana, která s neznámým výsledkem střílí na ukrajinské drony.

Na dalším pravděpodobně vidíme hořící námořní dron, který Rusové zasáhli dříve, než mohl způsobit škodu.

Sources in Crimea are claiming that a Marine and Air Drone Attack on the Russian Naval Base in Sevastopol this morning has Failed with at least 1 Drone being seen reportedly burning on the approach into the Harbor. pic.twitter.com/BHp3JjH089

O výsledcích není nic známo. Jedna z průmyslových kamer zachytila zvuky blízkého výbuchu, ale podrobnosti známy nejsou.

Early this morning temporarily occupied Crimea was attacked again. This time with naval drones. It is reported that the bay in Sevastopol was attacked by 3 surface drones.

Seems like drones might become a game changer in the upcoming counteroffensive. pic.twitter.com/orikim4YYP

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 22, 2023